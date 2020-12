Süper ikili kalıyor

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG'de Başkan Nasser Al-Khelaifii, Neymar ve Mbappe için umutlu konuştu. Kontratları 2022'de bitecek her iki yıldızla da görüşmelerinin başladığını belirten Al-Khelaifii, "Neler görüştüğümüz elbette gizli kalacak ama her iki oyuncumuzla da görüşmeye başladık. Kendime çok güveniyorum. Bizimle birlikte olmayı çok istiyorlar" dedi.

NEYMAR DA AÇIKLADI

Al-Khelaifii, Messi'nin PSG'ye imza atacağına ilişkin iddialara yönelik ise, "Messi benim için bir Barcelona oyuncusu" dedi. Benzer şekilde Neymar da önceki gün Başakşehir karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımda mutlu olduğunu vurgulamıştı. Brezilyalı futbolcu, "PSG'de mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan geçmiyor" diye konuşmuştu.