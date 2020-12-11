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Süper ikili kalıyor

’nin geleceği belirsiz iki yıldızı ve Mbappe için Başkan Al-Khelaifi, “Bizimle birlikte olmayı istiyorlar” dedi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Süper ikili kalıyor

'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 'de Başkan Nasser Al-Khelaifii, ve Mbappe için umutlu konuştu. Kontratları 2022'de bitecek her iki yıldızla da görüşmelerinin başladığını belirten Al-Khelaifii, "Neler görüştüğümüz elbette gizli kalacak ama her iki oyuncumuzla da görüşmeye başladık. Kendime çok güveniyorum. Bizimle birlikte olmayı çok istiyorlar" dedi.

NEYMAR DA AÇIKLADI
Al-Khelaifii, Messi'nin PSG'ye imza atacağına ilişkin iddialara yönelik ise, "Messi benim için bir oyuncusu" dedi. Benzer şekilde Neymar da önceki gün Başakşehir karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımda mutlu olduğunu vurgulamıştı. Brezilyalı futbolcu, "PSG'de mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan geçmiyor" diye konuşmuştu.

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