Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz Ibrahimovic'i solladı! İşte o istatistik

Ibrahimovic'i solladı! İşte o istatistik

Ligue 1’de 8 maçtır gol ya da asist üreten 35 yaşındaki bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Milli futbolcumuz, daha önce bu rekoru 6 maçla elinde tutan İbrahimovic’i solladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 00:02
Burak Yılmaz Ibrahimovic'i solladı! İşte o istatistik

Ligue 1'de Lille forması ile harikalar yaratan , dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu elinden aldı. Takvim'in haberine göre, ligde 8 maçtır gol ya da asist üretmeyi başaran 35 yaşındaki Burak, Fransa'da bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu.

Milli futbolcumuz, daha önce 6 maçla bu rekoru elinde bulunduran Ibrahimovic'i de sollamayı başardı. Bu sezon Lille forması ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 8 gol ve 4 asistle 12 gole direkt katkı sağlayarak takımımın başarısında da önemli bir pay sahibi oldu. Fransa Ligi'ne damgasını vurdu.

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