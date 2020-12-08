Burak Yılmaz Ibrahimovic'i solladı! İşte o istatistik

Fransa Ligue 1'de Lille forması ile harikalar yaratan Burak Yılmaz, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu elinden aldı. Takvim'in haberine göre, ligde 8 maçtır gol ya da asist üretmeyi başaran 35 yaşındaki Burak, Fransa'da bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu.



Milli futbolcumuz, daha önce 6 maçla bu rekoru elinde bulunduran Ibrahimovic'i de sollamayı başardı. Bu sezon Lille forması ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 8 gol ve 4 asistle 12 gole direkt katkı sağlayarak takımımın başarısında da önemli bir pay sahibi oldu. Fransa Ligi'ne damgasını vurdu.