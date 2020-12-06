Haberler Fransa Ligue 1 Lille Monaco 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) ve ...

1 13. hafta maçında sahasında 'yu konuk etti. 'ın 'ya asist yaptığı karşılaşmayı 2-1 kazanan Lille 3 puanın sahibi oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 16:59 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 17:02
Lille Monaco 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

1'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Lille 3 puanı hanesine yazdırdı.

BURAK YILMAZ'DAN YUSUF YAZICI'YA ASİST!
A 'ımızın yıldız futbolcuları ve karşılaşmaya damga vurdu. Maçın 65. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasında topu ağlara gönderen Yusuf Yazıcı galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Ev sahibi ekibin diğer golü 53. dakikada Jonathan David'den geldi. Monaco'nun tek golünü Pietro Pellegri attı. Lille bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Monaco ise 23 puanda kaldı.

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