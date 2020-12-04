Haberler Fransa Ligue 1 Nice'te teknik direktör Patrick Vieira ile yollar ayrıldı

Nice'te ile yollar ayrıldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, 2 yıldır takımı çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 14:45
Nice'te teknik direktör Patrick Vieira ile yollar ayrıldı

(Ligue 1) ekibi Nice'te ile yollar ayrıldı. Nice Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan 44 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Vieira'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Takımın yardımcı antrenörlerinden Rumen Adrian Ursea'nın teknik direktörlük görevini devralacağı belirtildi.

Bu sezon Vieira yönetiminde Ligue 1'de çıktığı 11 maçta 17 puan toplayan ve 11. sırada bulunan Nice, son olarak Avrupa Ligi'nde ağırladığı ekibi 'e 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirmişti.



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