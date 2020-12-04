Lille'in Türk yıldızı Zeki Çelik'tan PSG'ye gözdağı!

Lille'in Türk yıldızı Zeki Çelik, Frabsa Ligi'ndeki rakiplerine gözdağı verirken, lider PSG'ye de meydan okudu.

Ligue 1'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan milli futbolcu, "Lille, PSG'den sonra şampiyonluğun en büyük adayı. Onları şampiyonluk yarışında zorlayabilecek tek takım biziz. Bunu soyunma odasında bile konuşuyoruz" dedi.

BURAK YILMAZ'LA İLGİNÇ DİYALOG

Takım arkadaşı Burak Yılmaz'la aralarında geçen bir diyaloğu da paylaşan Zeki, "Burak Yılmaz transfer olduğunda bana, 'Bu ülkede PSG'den sonra en güçlü takım hangisi?' diye sordu. Ben de bu takımın Lille olduğunu söyledim. Rennes, Marsilya ve Lyon gibi takımlar var ama biz onlardan daha iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Lille'in bu sezon öncelikli hedefinin Şampiyonlar Ligi biletini almak olduğunu söyleyen Zeki, "Hücumda çok kaliteli oyuncularımız var. Geçen sezon yarıda kesilmemiş olsa yine ilk 4 içerisinde olacaktık. Bu sezon ise bunu başaracağımızdan eminim." dedi.

Lille ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Zsağ bek, bu sezon kulübüyle 11 resmi maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.