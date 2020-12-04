Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! 'Kral'

'den paylaşımı! 'Kral'

Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden 'de forma giyen attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fransız ekibi 'nde attığı gollerle takımına galibiyeti getiren yıldız futbolcuyu sosyal medyada paylaştı. Lille paylaşımında 'Kral' ifadesini kullandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:55
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! 'Kral'

'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etmişti.

Fransız takımı sahasında karşılaştığı 'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

KRAL PAYLAŞIMI GELDİ

Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekti. 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyna giren tecrübeli futbolcu 4 dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Taraftarında sevgilisi olan Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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