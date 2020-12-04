Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! 'Kral'

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etmişti.
Fransız takımı Lille sahasında karşılaştığı Sparta Prag'ı Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
KRAL PAYLAŞIMI GELDİ
Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekti. 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyna giren tecrübeli futbolcu 4 dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Taraftarında sevgilisi olan Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.
𝗞𝗥𝗔𝗟 👑 pic.twitter.com/dWdFjpNkIt— LOSC (@losclive) December 4, 2020