Haberler Fransa Ligue 1 Mevlüt Erdinç'ten Türkiye ve Lille yorumu! "Bu çılgınca bir durum"

'ten ve Lille yorumu! "Bu çılgınca bir durum"

'de birçok takımda forma giymiş olan ve şu anda 'te oynayan 'ten önemli açıklamalar geldi. Kariyerine 'da başlayan deneyimli golcü, 'a Lille ekibinin 'ye yansımaları hakkında flaş açıklamalarda bılundu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:03
Mevlüt Erdinç'ten Türkiye ve Lille yorumu! "Bu çılgınca bir durum"

Kariyerine 'da başlayan 'ün forveti , Lille'i 'a röportaj verdi. Mevlüt Erdinç, "'de herkes Lille maçlarını izliyor. Lille, Türkiye'de gibi görülüyor. Genç oyunculara güvenen ve bunlara yatırım yapan bir kulüp." dedi.

Tecrübeli yıldız, "Bazen sokakta yürürken insanların Lille ve aldığı sonuçlar hakkında konuştuğunu duyuyorum. Bu çılgınca bir durum. Ben 'yi tutan biriyim ancak Lille maçlarını sürekli takip ediyorum ve izliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Yusuf Yazıcı, , Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, 11 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de topladığı 22 puan ile lider PSG'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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