Mevlüt Erdinç'ten Türkiye ve Lille yorumu! "Bu çılgınca bir durum"

Kariyerine Fransa'da başlayan Fatih Karagümrük'ün forveti Mevlüt Erdinç, Lille'i France Football'a röportaj verdi. Mevlüt Erdinç, "Türkiye'de herkes Lille maçlarını izliyor. Lille, Türkiye'de Borussia Dortmund gibi görülüyor. Genç oyunculara güvenen ve bunlara yatırım yapan bir kulüp." dedi.

Tecrübeli yıldız, "Bazen sokakta yürürken insanların Lille ve aldığı sonuçlar hakkında konuştuğunu duyuyorum. Bu çılgınca bir durum. Ben PSG'yi tutan biriyim ancak Lille maçlarını sürekli takip ediyorum ve izliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, 11 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de topladığı 22 puan ile lider PSG'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.