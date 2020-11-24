Haberler Fransa Ligue 1 Burak Yılmaz Milan maçında oynayabilecek!

Milan maçında oynayabilecek!

A Milli Takım'da gribal enfeksiyon geçirdiği için karşısında forma giyemeyen , Lille'de de cezalı olduğu için Lorient maçını kaçırmıştı. Milli golcünün, Milan'la oynanacak mücadelesinde oynayabileceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 09:04
Burak Yılmaz Milan maçında oynayabilecek!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen , A Milli Takım'ın ile oynadığı karşılaşmada grip olduğu için oynayamamıştı.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta hasta olmasının yanı sıra cezalı olduğu için süre alamayan tecrübeli oyuncu, takımının 'nde Milan'la oynayacağı mücadelede forma giyebilecek.

Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik ise Milan karşısında oynayamayacak. İtalyan ekibinde ise İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in bu maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.


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