Monaco Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Günün en öne çıkan karşılaşmasında Monaco, sahasında lig lideri Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. Bu mücadele öncesi Monaco, 10 hafta sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada, PSG ise 24 puanla zirvede yer alıyor.

MONACO-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco'nun PSG'yi konuk edeceği karşılaşmada bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-PSG MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Mannone; Sidibe, Disasi, Badiashile, Henrique; Tchouameni, Fofana, Diop; Martins, Volland, Jovetic

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Kimpembe, Diallo, Bakker; Pereira, Herrera, Rafinha; Florenzi, Mbappe, Neymar