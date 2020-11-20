Haberler Fransa Ligue 1 Monaco Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Monaco Saint-Germain () maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

1, verilen milli aranın ardından yeniden başlıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşması ise ezeli rakipler Saint-Germain ile Monaco arasında oynanacak. 'nin Monaco'ya konuk olacağı karşılaşma öncesi Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlığı bulunuyor. Öte yandan ev sahibi takımda da bir dönem forması giyen Henry Onyekuru, maç kadrosuna dahil edildi. Peki, Monaco-Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 14:12
Monaco Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

1, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Günün en öne çıkan karşılaşmasında Monaco, sahasında lig lideri Saint-Germain'i ağırlıyor. Bu mücadele öncesi Monaco, 10 hafta sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada, ise 24 puanla zirvede yer alıyor.

MONACO-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco'nun PSG'yi konuk edeceği karşılaşmada bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-PSG MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Mannone; Sidibe, Disasi, Badiashile, Henrique; Tchouameni, Fofana, Diop; Martins, Volland, Jovetic

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Kimpembe, Diallo, Bakker; Pereira, Herrera, Rafinha; Florenzi, Mbappe,

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