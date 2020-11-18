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'nin eski yıldızı 'nin yanına gidiyor

Yaz döneminde 'den 'yi kadrosuna katan Lazio, Milinkovic-Savic’in boşluğunu milli yıldız ile doldurmaya hazırlanıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 02:36 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 05:38
Yusuf Yazıcı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'nin yanına gidiyor

formasıyla gösterdiği flaş performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken 'ya ilk ciddi talibin Lazio olduğu öğrenildi. İtalyan devi, 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu etmek için kolları sıvadı.

Mavi-beyazlılar Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'i yüksek bir bedelle satıp ve yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmak istiyor. Savic'in , ve gibi devlerin radarına girdiği öğrenildi.

Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde iki maçta üçer gol atarak krallığa çıkmış ve haftanın futbolcusu unvanını elde etmişti.

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