Yusuf Yazıcı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'nin yanına gidiyor

Lille formasıyla gösterdiği flaş performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yusuf Yazıcı'ya ilk ciddi talibin Lazio olduğu öğrenildi. İtalyan devi, 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmek için kolları sıvadı.

Mavi-beyazlılar Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'i yüksek bir bedelle satıp ve yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmak istiyor. Savic'in Real Madrid, Manchester United ve Juventus gibi devlerin radarına girdiği öğrenildi.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta üçer gol atarak krallığa çıkmış ve haftanın futbolcusu unvanını elde etmişti.