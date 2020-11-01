Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Lyon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

- Lyon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

1'de 9. hafta sona eriyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Burak Yılmaz, , ve 'lı , 'lı Lyon'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 16:30
Lille - Lyon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

1'in 9. haftasında perde - Lyon mücadelesiyle sona eriyor. Lille'in kadrosunda temsilcilerimizden Burak Yılmaz, , ve , Lyon'da ise yer alıyor.

LILLE - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Lyon maçı 1 Kasım Pazar günü saat 23:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Sanches, Andre, Bamba, Ikone, Burak Yılmaz.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Diomande, Cornet; Caqueret, Mendes, Kadewere, Aouar, Toko Ekambi, Depay.

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