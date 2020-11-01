Lille - Lyon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında perde Lille - Lyon mücadelesiyle sona eriyor. Lille'in kadrosunda temsilcilerimizden Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı, Lyon'da ise Cenk Özkaçar yer alıyor.
LILLE - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lille - Lyon maçı 1 Kasım Pazar günü saat 23:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Sanches, Andre, Bamba, Ikone, Burak Yılmaz.
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Diomande, Cornet; Caqueret, Mendes, Kadewere, Aouar, Toko Ekambi, Depay.