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Fransız basını 'nın 'deki geleceğini parlak görüyor!

Fransız ekibi 'de son haftaların formda ismi , basının da gündeminden düşmüyor. Milli yıldız, takımının gelecekteki saha içi lideri olarak görülüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 14:12
Fransız basını Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki geleceğini parlak görüyor!

Fransa Ligue 1'de Lens ile oynanan maçın ardından Avrupa Ligi'nde 'a karşı da gollerini sıralayan , Fransız basının gündeminden düşmüyor. Milli yıldız, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe tarafından analiz bir habere konu oldu.

Gazetenin hazırladığı haber, "'de geleceğin saha içi lideri Yazıcı" başlığı ile okuyuculara duyurulurken, oyuncunun yeteneklerini göstermeye başladığına değinildi.

"Bu sezon kuzey ekibinde muhtemelen saha içi patronu Yusuf olacak" ifadelerine yer verilen metinde, milli futbolcunun ilk dönemlerindeki tutukluğunu atarak rahatladığına dikkat çekildi. Öte yandan haberde Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı bir diğer milli futbolcu 'ın, "İhtiyacı olan şey tam olarak goldü. Bir sakatlık yaşadı ve geri dönmeye çalışıyordu. Öz güvenini buldu" açıklamasına da yer verildi.


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