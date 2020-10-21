Haberler Fransa Ligue 1 Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü! "Makine gibi"

'den 'a övgü! "Makine gibi"

Portekizli futbolcu , takım arkadaşı için “Takıma farklı bir hava kattı Yaşına rağmen harika bir performans sergiliyor; adeta bir makine gibi” dedi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:33 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü! "Makine gibi"

ekibi Lille'de harika bir performans sergileyen 35 yaşındaki 'a takım arkadaşı de övgü dolu sözler kullandı. Burak Yılmaz'ın Lille'e başka bir hava kattığını ifade eden Sanches, "Burak Yılmaz, 35 yaşında ama harika bir performans sergiliyor; çok çalışıyor ve adeta bir makine gibi" ifadelerini kullandı. Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle sezon başında 'tan transfer edilen Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken, tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne çabuk ısındı. Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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