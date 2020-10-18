Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa 1. Ligi

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 1. Ligi

1. Ligi 7. hafta maçında sahasında 'i konuk edecek. , , ve 'nın formasını giydiği Lille mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler taradından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 14:52
Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa 1. Ligi

1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız , , ve 'nın formasını giydiği ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde birçok kişi arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Lens maçı 18 Ekim Pazar günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak

LILLE - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak

Lens: Leca; Gradt, Bade, Medina; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Haidara; Kakuta; Ganago, Sotoca

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