Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa 1. Ligi

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille ile Lens kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde birçok kişi arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Lens maçı 18 Ekim Pazar günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak

LILLE - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak

Lens: Leca; Gradt, Bade, Medina; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Haidara; Kakuta; Ganago, Sotoca