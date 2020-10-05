Haberler Fransa Ligue 1 Portolu Danilo resmen Paris Saint-Germain'de!

Portolu Danilo resmen Saint-Germain'de!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain, 'da forma giyen 29 yaşındaki ön libero 'yı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:18
Portolu Danilo resmen Paris Saint-Germain'de!

Kulübü, 29 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Pereira'nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Benfica'nın altyapısından ekibi Parma'ya olan ve profesyonel kariyerine burada başlayan Pereira, daha sonra Yunanistan'ın Aris ve Hollanda'nın Roda takımlarına kiralanmıştı. Ülkesinde ayrıca Maritimo forması da giyen Pereira, 2015'te 'ya imza atmıştı.

Porto kariyerinde 202 maça çıkan , takımıyla 2 lig ve bir Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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