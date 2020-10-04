Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi 6. hafta mücadelesinde sahasında 'i konuk ediyor. , , ve 'nın formasını giydiği Lille mutlak galibiyet hedefliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 12:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 12:33
Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. , , ve 'nın formasını giydiği , deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Strasbourg - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

STRASBOURG - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Lille maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

STRASBOURG - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Strasbourg: Kamara, Caci, Mitrovic, Simakan, Lala, Sissoko, Djiku, Bellegarde, Thomasson, Ajorque, Chahiri,

Lille: Maignan, Bradaric, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Bamba, Sanches, André, Araújo, Burak Yılmaz

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