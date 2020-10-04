Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den transfer kararı! Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı...

'den kararı! ve Yusuf Yazıcı...

, Yusuf Yazıcı, ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Fransız ekibi , politikasında değişikliğe gitti. Kulübün, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala takımdan kimseyi göndermeme kararı aldığı ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 10:08
Lille'den transfer kararı! Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligue 1 takımlarından , takımla ilgili flaş bir karar aldı. L'Equipe'te yer alan habere göre kadrosunda milli futbolcuların da bulunduğu Fransız ekibi, oyuncularına gelen tekliflerine rağmen kadroyu korumak istiyor.

Haberde Boubakary Soumare, Jonathan Ikone, Adama Soumaoro ve milli yıldız 'e gelen teklifler olmasına rağmen Lille'in oyuncularını elde tutmayı planladığı bildirildi. Zeki Çelik'i isteyen takımların ise ile Roma olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde Lille başkanı Gerard Lopez de yaptığı açıklamayla, milli sağ beke teklif geldiğini doğrulamıştı.

Öte yandan, bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın takımdan kiralık olarak ayrılabileceği iddiaları konuşuluyordu. Bu haberle birlikte milli yıldızların en az ocak ayına kadar Lille'de forma giymesi bekleniyor.


BİZE ULAŞIN