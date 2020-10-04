Lille'den transfer kararı! Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, takımla ilgili flaş bir karar aldı. L'Equipe'te yer alan habere göre kadrosunda milli futbolcuların da bulunduğu Fransız ekibi, oyuncularına gelen transfer tekliflerine rağmen kadroyu korumak istiyor.

Haberde Boubakary Soumare, Jonathan Ikone, Adama Soumaoro ve milli yıldız Zeki Çelik'e gelen teklifler olmasına rağmen Lille'in oyuncularını elde tutmayı planladığı bildirildi. Zeki Çelik'i isteyen takımların ise West Ham United ile Roma olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde Lille başkanı Gerard Lopez de yaptığı açıklamayla, milli sağ beke teklif geldiğini doğrulamıştı.

Öte yandan, bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın takımdan kiralık olarak ayrılabileceği iddiaları konuşuluyordu. Bu haberle birlikte milli yıldızların en az ocak ayına kadar Lille'de forma giymesi bekleniyor.



