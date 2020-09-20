Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi'nin 4. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Marsilya deplasmanına konuk oluyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Marsilya - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 12:15
Marsilya - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Marsilya deplasmanına konuk olacak. Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marslilya - Lille maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

MARSİLYA- LILLE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lille maçı 20 Eylül Pazar günü saat 22:00'da beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

MARSİLYA- LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Mandanda; Sarr, Gonzalez, Caleta-Carr, Nagatomo; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Burak Yılmaz, David

BİZE ULAŞIN