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Haberler Fransa Ligue 1 Nemar'a destek veren taraftarlar Alvaro Gonzalez'leri karıştırdı!

Nemar'a destek veren taraftarlar 'leri karıştırdı!

'nin Brezilyalı yıldızı , rakibi 'e vurup gördüğü olaylı Marsilya maçı sonrası rakibinin kendisine maymun diyerek ırkçılık yaptığı açıklamıştı. Bunun üzerine birçok futbolsever Alvaro Gonzalez'e tepki gösterirken, bazı fanatiklerin ise İspanyol futbolcu yerine yanlışlıkla takımında forma giyen Uruguaylı Alvaro Gonzalez'i hedef alması şaşkınlık yarattı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:07
Nemar'a destek veren taraftarlar Alvaro Gonzalez'leri karıştırdı!

ile Marsilya arasında oynanan maç büyük olaylara sahne olmuş ve aralarında 'ın da bulunduğu 5 futbolcu görmüştü. Brezilyalı yıldız, maçın ardından yaptığı açıklamada, Marsilyalı 'in kendisine maymun diyerek ırkçılık yaptığını belirtmişti.

Bunun üzerine birçok futbolsever Alvaro Gonzalez'e tepki gösterirken, bazı fanatikler ise İspanyol futbolcu yerine yanlışlıkla takımında forma giyen Uruguaylı Alvaro Gonzalez'i hedef aldı.

Büyük bir yanlışlığa imza atan futbolseverler, Uruguaylı futbolcunun sosyal medya hesabına hakaret mesajarı gönderdi.