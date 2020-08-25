PSG'nin lig maçı 10 Eylül'e ertelendi! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 PSG'nin lig maçı 10 Eylül'e ertelendi!

'nin lig maçı 'e ertelendi!

PSG'nin lig maçı 10 Eylül'e ertelendi!

Tarihinde ilk kez çıktığı Devler Ligi finalinde Alman devi 'e yenilen Saint-Germain'in ligde ilk hafta Lens ile oynayacağı maç 'e ertelendi.

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain'in () deplasmanda Lens ile oynayacağı ilk hafta maçı ertelendi.

Tarihinde ilk kez çıktığı finalinde pazar günü 'e 1-0 yenilen Paris temsilcisinin, ligdeki ilk maçını eylül ayında oynaması kararlaştırıldı. PSG'nin yeni sezona hazırlanabilmesi için, 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan maçın federasyon tarafından Perşembe gününe ertelediği kaydedildi.

Başkent ekibi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan Ligue 1'de geçen sezon 68 puanla şampiyon olmuştu.

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  1. 25.08.2020
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