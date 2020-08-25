Tarihinde ilk kez çıktığı Devler Ligi finalinde Alman devi Bayern Münih'e yenilen Paris Saint-Germain'in ligde ilk hafta Lens ile oynayacağı maç 10 Eylül'e ertelendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) deplasmanda Lens ile oynayacağı ilk hafta maçı ertelendi.
Tarihinde ilk kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde pazar günü Bayern Münih'e 1-0 yenilen Paris temsilcisinin, ligdeki ilk maçını eylül ayında oynaması kararlaştırıldı. PSG'nin yeni sezona hazırlanabilmesi için, 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan maçın federasyon tarafından 10 Eylül Perşembe gününe ertelediği kaydedildi.
Başkent ekibi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan Ligue 1'de geçen sezon 68 puanla şampiyon olmuştu.
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PSG'nin lig maçı 10 Eylül'e ertelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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