Monaco'da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da bir futbolcunun corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Fransız kulübü, söz konusu futbolcunun takımdan ayrı olarak karantinaya alındığını duyurdu.
Fransa'da futbol sezonunun başlamasına kısa süre kalmasına rağmen üst üste yaşanan corona virüsü vakaları can sıkıyor. Son olarak Ligue 1 ekibi Monaco, bir futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, corona virüsüne yakalanan futbolcunun ismine yer verilmezken, söz konusu ismin bireysel karantinaya alındığı belirtildi.
Un cas de Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel ????— AS Monaco ???? (@AS_Monaco) August 21, 2020
Le joueur concerné va bien. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été isolé et se trouve sous la supervision du staff médical, en lien avec les autorités sanitaires.https://t.co/EcSwNYt7ct
- 21.08.2020
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