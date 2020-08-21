Monaco'da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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'da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı

Monaco'da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı

1 ekiplerinden 'da bir futbolcunun corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Fransız kulübü, söz konusu futbolcunun takımdan ayrı olarak karantinaya alındığını duyurdu.

'da sezonunun başlamasına kısa süre kalmasına rağmen üst üste yaşanan corona virüsü vakaları can sıkıyor. Son olarak 1 ekibi , bir futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, corona virüsüne yakalanan futbolcunun ismine yer verilmezken, söz konusu ismin bireysel karantinaya alındığı belirtildi.

  1. 21.08.2020
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