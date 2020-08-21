Monaco'da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı

Fransa'da futbol sezonunun başlamasına kısa süre kalmasına rağmen üst üste yaşanan corona virüsü vakaları can sıkıyor. Son olarak Ligue 1 ekibi Monaco, bir futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, corona virüsüne yakalanan futbolcunun ismine yer verilmezken, söz konusu ismin bireysel karantinaya alındığı belirtildi.