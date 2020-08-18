Ligue 1'de Marsilya - Saint-Etienne maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi
Fransa Ligue 1'de sezonun açılış maçı corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Marsilya ile Saint-Etienne ile arasında oynanması planlanan müsabaka Marsilya'da 3 kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından ertelendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan yeni sezonun açılış karşılaşması, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış maçının, Marsilya ekibindeki 3 kişide Kovid-19 tespit edilmesi sonucu ertelendiği belirtildi.
Müsabakanın, sağlık koşullarının elvermesi halinde 16 veya 17 Eylül tarihinde oynanacağı kaydedildi.
Ligue 1'de 2020-2021 sezonu, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.
- 18.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ligue 1'de Marsilya - Saint-Etienne maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.