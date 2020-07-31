Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile O. Lyon, Stade De France'da karşı karşıya geliyor. Bu sezon hem Fransa Ligi'nde hem de Fransa Kupası'nda zafere uzanan PSG, Lig Kupası'nı da müzesine götürüp 'üçlemeyi' tamamlamak istiyor. Lyon ise güçlü rakibini devirip sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fransa Lig Kupası finalinde PSG ile O. Lyon, kupa için kozlarını paylaşıyor. Stade De France Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. PSG'de sakatlıkları bulunan Mbappe ve Kehrer karşılaşmada forma giyemiyor. Lyon'da ise Kone ve Tete sakatlıkları sebebiyle yok.
PSG-O. LYON CANLI
PSG-O. LYON MAÇI 11'LERİ
PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Verratti, Di Maria, Gueye, Neymar, Icardi
O. Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno, Dembele, Depay, Cornet
PSG-LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
PSG ile O. Lyon'u karşı karşıya getiren mücadele saat 22:10'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 22:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PSG-O. Lyon | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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