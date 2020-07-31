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31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 PSG-O. Lyon | CANLI

-O. | CANLI

PSG-O. Lyon | CANLI

finalinde Saint-Germain () ile O. , Stade De France'da karşı karşıya geliyor. Bu sezon hem Fransa Ligi'nde hem de Fransa Kupası'nda zafere uzanan PSG, Lig Kupası'nı da müzesine götürüp 'üçlemeyi' tamamlamak istiyor. Lyon ise güçlü rakibini devirip sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

finalinde ile O. , kupa için kozlarını paylaşıyor. Stade De France Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. PSG'de sakatlıkları bulunan Mbappe ve Kehrer karşılaşmada forma giyemiyor. Lyon'da ise Kone ve Tete sakatlıkları sebebiyle yok.

PSG-O. LYON CANLI


PSG-O. LYON MAÇI 11'LERİ

PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Verratti, Di Maria, Gueye, Neymar, Icardi

O. Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno, Dembele, Depay, Cornet

PSG-LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
PSG ile O. Lyon'u karşı karşıya getiren mücadele saat 22:10'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 22:37
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