Fransa Lig Kupası finalinde PSG ile O. Lyon, kupa için kozlarını paylaşıyor. Stade De France Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. PSG'de sakatlıkları bulunan Mbappe ve Kehrer karşılaşmada forma giyemiyor. Lyon'da ise Kone ve Tete sakatlıkları sebebiyle yok.

PSG-O. LYON CANLI





PSG-O. LYON MAÇI 11'LERİ

PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Bakker, Verratti, Di Maria, Gueye, Neymar, Icardi

O. Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno, Dembele, Depay, Cornet

PSG-LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG ile O. Lyon'u karşı karşıya getiren mücadele saat 22:10'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.