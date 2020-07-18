Monaco'da teknik direktör Robert Moreno görevinden alındı
Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Onyekuru'nun durumunu görmek için takıma geri çağıran teknik direktör Robert Moreno görevinden alındı.
Fransa Lig 1 ekiplerinden AS Monaco'da teknik direktör Robert Moreno görevinden alındı.
Robert Moreno'nun Onyekuru'nun durumunu görmek için geri çağırdığı ifade edilmişti.
L'Equipe'in haberine göre ayrılığın arkasındaki detaylar netleşti. Sonuçların hayal kırıklığı olduğu, yaz döneminde etkili bir yönetim gösterememesi ve birebir ilişkilerde yetersiz kaldığı vurgulandı.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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