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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Monaco'da flaş ayrılık! Görevinden alındı

'da görevinden alındı

Monaco'da teknik direktör Robert Moreno görevinden alındı

1 ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Onyekuru'nun durumunu görmek için takıma geri çağıran görevinden alındı.

1 ekiplerinden AS 'da görevinden alındı.

Robert Moreno'nun Onyekuru'nun durumunu görmek için geri çağırdığı ifade edilmişti.

L'Equipe'in haberine göre ayrılığın arkasındaki detaylar netleşti. Sonuçların hayal kırıklığı olduğu, yaz döneminde etkili bir yönetim gösterememesi ve birebir ilişkilerde yetersiz kaldığı vurgulandı.

  1. 18.07.2020
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