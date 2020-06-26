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26 Haziran 2020, Cuma
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Devletimiz yardımcı oldu

Devletimiz yardımcı oldu

Lille forması giyen milli futbolcu , 'deki karantina sürecini ve liginin tatilini yorumladı.

Lille forması giyen milli futbolcu , 'deki karantina sürecini ve liginin tatilini yorumladı. 23 yaşındaki futbolcu, Fransa'dan döndüğünde 'te bakanlık yurdunda kaldığını aktarırken, "Karantinada Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Başkanı çok yardımcı oldu" dedi. Zeki Çelik, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini lig tatil olunca hayallerinin gerçekleşmediğini söyledi.
  1. 26.6.2020
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