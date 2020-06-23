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23 Haziran 2020, Salı
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Fransa Ligue 1 için flaş karar! ...

Fransa Ligue 1 için flaş karar! Küme düşme...

salgını nedeniyle tescil edilen 'nin (Ligue 1) gelecek sezon 20 takımla oynanmasına karar verildi. Böylelikle ve 'un küme düşmesi kesinleşti.

Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yönetim kurulunun Ligue 1'in 2020-2021 sezonunda 20 takımla devam etmesi yönündeki önerisi, genel kurul toplantısında yapılan oylamayla onaylandı.

Alınan karara göre ve , gelecek sezon ikinci ligde mücadele edecek. İki kulübün, LFP'nin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.

Yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle Ligue 1'de 2019-2020 sezonu tescil edilerek son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüştü. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayan Lorient ve Lens ise Ligue 1'e yükseltilmişti.

Fransa'da Danıştay, ikinci lige düşürülen Amiens ve Toulouse hakkındaki kararı askıya almış ve 2020-2021 sezonu Ligue 1 formatının yeniden gözden geçirilmesi konusunda çağrı yapmıştı.

Bu çağrının ardından LFP Yönetim Kurulu, fikstür yoğunluğunun yaratacağı sorunlar nedeniyle Ligue 1'in 20 yerine 22 takımla oynanmasının mümkün olmadığı yönünde oy çokluğuyla karar almış ve bu kararı genel kurul onayına sunmuştu.

  1. 23.06.2020
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