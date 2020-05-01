Fransa Ligi'nde şampiyon PSG

Corona virüsünün vurduğu Fransa'da liglerin iptali sonrası şampiyon da belirlendi: PSG. L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek en yakın rakibi Marsilya'ya 12 puan fark atan Paris ekibini şampiyon ilan etti. PSG üst üste 3. kez mutlu sona ulaşırken, diğer ekiplerin Avrupa kupaları durumu netleşmedi.



FRANSA'DA SPOR OUT

Futbolda ligleri iptal eden Fransa, diğer branşlarda da herhangi bir organizasyon yapılmayacağını ve ligleri sona erdirdiğini ilan etti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Özellikle futbol olmak üzere profesyonel ligler yeniden başlayamaz. 5 bin kişiyi aşan etkinliklere polis izni gerekli" ifadelerini kullandı.