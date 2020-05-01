Corona virüsünün vurduğu Fransa'da liglerin iptali sonrası şampiyon da belirlendi: PSG. L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek en yakın rakibi Marsilya'ya 12 puan fark atan Paris ekibini şampiyon ilan etti.
Corona virüsünün vurduğu Fransa'da liglerin iptali sonrası şampiyon da belirlendi: PSG. L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek en yakın rakibi Marsilya'ya 12 puan fark atan Paris ekibini şampiyon ilan etti. PSG üst üste 3. kez mutlu sona ulaşırken, diğer ekiplerin Avrupa kupaları durumu netleşmedi.
FRANSA'DA SPOR OUT
Futbolda ligleri iptal eden Fransa, diğer branşlarda da herhangi bir organizasyon yapılmayacağını ve ligleri sona erdirdiğini ilan etti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Özellikle futbol olmak üzere profesyonel ligler yeniden başlayamaz. 5 bin kişiyi aşan etkinliklere polis izni gerekli" ifadelerini kullandı.
- 1.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa Ligi'nde şampiyon PSG haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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