Fransa’da belirsizlik

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in bu sezonun iptalini açıklaması, Profesyonel Futbol Ligi'nin yönetimi tarafından sürpriz olarak karşılandı. Lig yönetiminin toplantısından karar çıkmazken, yarın yeniden görüşüleceği duyuruldu. Liglerin nasıl sonlandırılacağı ve Devler Ligi'ndeki PSG ile Lyon'un maçlarını nerede oynayacağı ise henüz bilinmiyor.