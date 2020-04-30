Fransa’da belirsizlik
Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in bu sezonun iptalini açıklaması, Profesyonel Futbol Ligi'nin yönetimi tarafından sürpriz olarak karşılandı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in bu sezonun iptalini açıklaması, Profesyonel Futbol Ligi'nin yönetimi tarafından sürpriz olarak karşılandı. Lig yönetiminin toplantısından karar çıkmazken, yarın yeniden görüşüleceği duyuruldu. Liglerin nasıl sonlandırılacağı ve Devler Ligi'ndeki PSG ile Lyon'un maçlarını nerede oynayacağı ise henüz bilinmiyor.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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