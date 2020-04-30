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30 Nisan 2020, Perşembe
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Fransa’da belirsizlik

Fransa’da belirsizlik

'in bu sezonun iptalini açıklaması, 'nin yönetimi tarafından sürpriz olarak karşılandı.

'in bu sezonun iptalini açıklaması, 'nin yönetimi tarafından sürpriz olarak karşılandı. Lig yönetiminin toplantısından karar çıkmazken, yarın yeniden görüşüleceği duyuruldu. Liglerin nasıl sonlandırılacağı ve Devler Ligi'ndeki ile 'un maçlarını nerede oynayacağı ise henüz bilinmiyor.

  1. 30.4.2020
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