Son dakika: Fransa'da maçların 17 Haziran'da başlatılması planlanıyor - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Fransa'da maçların başlayacağı tarih belli oldu!

Son dakika: 'da maçların 'da başlatılması planlanıyor

Son dakika: Fransa'da maçların 17 Haziran'da başlatılması planlanıyor

Son dakika corona virüsü haberleri... 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci 'nin (Ligue 1) 'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi. İşte tüm detaylar...

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Profesyonel () toplantısında karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

  1. 13.04.2020
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