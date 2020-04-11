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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’da indirim var

Fransa’da indirim var

'da 1. ve 2. lig kulüplerinin başkanları ile oyuncular, naklen yayın gelirinin durması üzerine anlayışıyla maaşlarda geçici indirime gitme konusunda anlaşma sağladı.

'da 1. ve 2. lig kulüplerinin başkanları ile oyuncular, naklen yayın gelirinin durması üzerine anlayışıyla maaşlarda geçici indirime gitme konusunda anlaşma sağladı. Aylık 10 bin euro'dan az kazananlar muaf tutuldu.
  1. 11.4.2020
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