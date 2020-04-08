Wanda Nara ile Maxi Lopez'in 'corona virüsü' tartışması büyüyor - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 Tartışma büyüyor! Eleştiriye böyle yanıt verdi

Wanda Nara ile 'in 'corona virüsü' tartışması büyüyor

Wanda Nara ile Maxi Lopez'in 'corona virüsü' tartışması büyüyor

Arjantinli futbolcu , eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarını corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan 'ya götürmesine ateş püskürmüştü. Nara'dan Lopez'e yanıt gecikmedi.

Arjantinli futbolcu , şu an 'li futbolcu Mauro Icardi ile evli olan eski eşi Wanda Nara'yı, çocuklarını corona virüsünün oldukça yaygın olduğu 'ya götürdüğü için sert şekilde eleştirmişti. Wanda Nara'dan eski eşine yanıt gecikmedi.

Nara, "Maxi, vaka sayısının oldukça az olduğu küçük bir köyde yaşadığımızı biliyor. Bence çocuklarla bu kadar iyi ilgilendiğim için benden oldukça memnun olmalı. Ayrıca İtalya'ya gitmeden önce bir pedagoga danıştım. 'te herkesi kendi ülkesine gitti. Biz de artık İtalyan sayılırız. Eğer başımıza bir şey gelecekse İtalya'da, evimde gelmesini tercih ederim. Sahip olduğumuz her şeyi İtalya'da kazandık. Bu nedenle burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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  1. 08.04.2020
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