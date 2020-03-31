Memphis Depay'ın paylaşımı olay oldu! "Güne gitmiş"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen 26 yaşındaki yıldız Memphis Depay, karantina günlerinde evde geçirdiği süre içerisinde sosyal medyayı sık sık kullanan futbolculardan bir tanesi.

Hollandalı oyuncunun Instagram üzerinden paylaştığı bir hikaye, bu sefer ses getirdi. Depay'ın yaptığı paylaşıma özellikle de Türk futbol severlerin ilgisi çok oldu.

Islak kek, kuru yemiş tabakları ve çay bulunan bir masayı paylaşan Depay'ın gönderisine, "Kısır nerede Mehmet Depay" ve "Memphis Depay güne gitmiş" tarzı yorumlar yağdı.