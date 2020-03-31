Memphis Depay'ın paylaşımı olay oldu! "Güne gitmiş"
Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Türk futbol severler Depay'ın hikayesini resmen yorum yağmuruna tuttu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen 26 yaşındaki yıldız Memphis Depay, karantina günlerinde evde geçirdiği süre içerisinde sosyal medyayı sık sık kullanan futbolculardan bir tanesi.
Hollandalı oyuncunun Instagram üzerinden paylaştığı bir hikaye, bu sefer ses getirdi. Depay'ın yaptığı paylaşıma özellikle de Türk futbol severlerin ilgisi çok oldu.
Islak kek, kuru yemiş tabakları ve çay bulunan bir masayı paylaşan Depay'ın gönderisine, "Kısır nerede Mehmet Depay" ve "Memphis Depay güne gitmiş" tarzı yorumlar yağdı.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Memphis Depay'ın paylaşımı olay oldu! "Güne gitmiş" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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