Memphis Depay'ın paylaşımı olay oldu! "Güne gitmiş" - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Memphis Depay'ın paylaşımı olay oldu! "Güne gitmiş"

'ın paylaşımı olay oldu! "Güne gitmiş"

Memphis Depay'ın paylaşımı olay oldu! "Güne gitmiş"

'un Hollandalı yıldızı 'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Türk severler Depay'ın hikayesini resmen yorum yağmuruna tuttu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'da forma giyen 26 yaşındaki yıldız , karantina günlerinde evde geçirdiği süre içerisinde sosyal medyayı sık sık kullanan futbolculardan bir tanesi.

Hollandalı oyuncunun üzerinden paylaştığı bir hikaye, bu sefer ses getirdi. Depay'ın yaptığı paylaşıma özellikle de Türk severlerin ilgisi çok oldu.

Islak kek, kuru yemiş tabakları ve çay bulunan bir masayı paylaşan Depay'ın gönderisine, "Kısır nerede Mehmet Depay" ve "Memphis Depay güne gitmiş" tarzı yorumlar yağdı.

  1. 31.03.2020
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