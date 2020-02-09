Arsene Wenger'e Rennes'den sürpriz başkanlık teklifi! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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'e sürpriz başkanlık teklifi!

Arsene Wenger'e sürpriz başkanlık teklifi!

22 yıl İngiliz ekibi 'i çalıştırdıktan sonra 'da Futbol Gelişim Direktörü olarak göreve başlayan Fransız teknik adam 'e, Rennes'den sürpriz bir teklif geldi. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)

ekiplerinden 'i tam 22 yıl boyunca çalıştıran bu görevinden iki sezon önce ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adam, 'da Futbol Gelişim Direktörü görevine getirilmişti.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan bir haber gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Ligue 1 takımlarından Rennes, geçtiğimiz günlerde başkanı Olivier Letang'ın görevden ayrılmasının ardından bu koltuğa Arsene Wenger'i oturtmak için harekete geçti.

Haberde 70 yaşındaki teknik adamın bu göreve sıcak baktığı ifade edilirken, kulübün sahibi olan Pinault ailesinin de en büyük hayalinin Fransız çalıştırıcıyı başkan olarak görmek olduğu bildirildi.


  1. 09.02.2020
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