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26 Aralık 2019, Perşembe
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ameliyat için 'ya gitti

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti

'nın takımında forma giyen milli futbolcu , Monaco ile oynadıkları karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle ameliyat olmak için 'ya gitti.

Ligi'nde Monaco ile arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu , 'a gelerek ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla hasret gidererek moral bulmuştu.

Akşam saatlerinde Trabzon'dan ayrılan milli oyuncu ilk olarak 'a buradan da 'ya giderek ameliyat olacak.

Kendisine uğurlamak için hava alanına gelen basın mensuplarına, "Buraya kadar sizi yorduk. Hakkınızı helal edin" diyen oyuncu EURO 2020'ye yetişip yetişmeyeceği sorusuna ise "Allah'tan umut kesilmez. İnşallah yetişirim" yanıtını verdi.

Babasıyla vedalaşan Yusuf Yazıcı, daha sonra ağabeyi Cihan Yazıcı ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Yazıcı, ardından İtalya'ya giderek alanında uzman bir doktora Cumartesi günü ameliyat olacak. Milli oyuncunun iyileşme sürecinin 3 ayı bulması bekleniyor.

  1. 26.12.2019
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