Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynadıkları karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle ameliyat olmak için İtalya'ya gitti.
Fransa Ligi'nde Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon'a gelerek ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla hasret gidererek moral bulmuştu.
Akşam saatlerinde Trabzon'dan ayrılan milli oyuncu ilk olarak İstanbul'a buradan da İtalya'ya giderek ameliyat olacak.
Kendisine uğurlamak için hava alanına gelen basın mensuplarına, "Buraya kadar sizi yorduk. Hakkınızı helal edin" diyen oyuncu EURO 2020'ye yetişip yetişmeyeceği sorusuna ise "Allah'tan umut kesilmez. İnşallah yetişirim" yanıtını verdi.
Babasıyla vedalaşan Yusuf Yazıcı, daha sonra ağabeyi Cihan Yazıcı ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Yazıcı, ardından İtalya'ya giderek alanında uzman bir doktora Cumartesi günü ameliyat olacak. Milli oyuncunun iyileşme sürecinin 3 ayı bulması bekleniyor.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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