Yusuf Yazıcı Ligue 'de haftanın 11'inde

Fransa Ligue 1'de bu hafta milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille rakibi Bordeaux'yu 3 golle geçti.

Mücadelede penaltıdan takımının ikinci golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, sezon başında transfer olduğu takımında golle tanıştı. Milli futbolcu ayrıca ilk ve son golün de asistini yapan isim oldu.

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1 için belirlediği haftanın 11'ine Yusuf Yazıcı'ya da koydu ve genç yıldıza 8 puan verdi. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabı da haftaya damga vuran isimle ilgili açtığı ankette, 4 aday arasına Yusuf Yazıcı'yı da koydu.







