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20 Ekim 2019, Pazar
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ilk asistini yaptı!

Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı!

Ligi'nde , 'a deplasmanda mağlup oldu. Milli futbolcumuz , Fransa'daki ilk asistini yaptı.

Ligi'nde 10. hafta maçında Tolouse ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yaya Sanogo ve 66. dakikada (penaltı) kaydetti. Ayrıca ev sahibininde Max Gradel, 82. dakikada kullandığı ikinci penaltıdan ise yararlanamadı.

Lille'in tek golü 90+3. dakikada 'den geldi. Jose Fonte'ye asisti yapan isim ise oldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maça yedek kulübesinde başladı ve 77. dakikada Jonathan Bamba'nın yerine oyuna dahil oldu. Yusuf Yazıcı, ilk asistini Toulouse deplasmanında yaptı. Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından Toulouse puanını 12'ye yükseltti. Lille ise 15 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Toulouse, Rennes'e konuk olacak. Lille, Bordeaux'u ağırlayacak.

  1. 20.10.2019
  2. Güncelleme: 20.10.2019 09:26
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