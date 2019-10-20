Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı!

Fransa Ligi'nde 10. hafta maçında Tolouse ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Toulouse oldu.

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yaya Sanogo ve 66. dakikada Max Gradel (penaltı) kaydetti. Ayrıca ev sahibininde Max Gradel, 82. dakikada kullandığı ikinci penaltıdan ise yararlanamadı.

Lille'in tek golü 90+3. dakikada Jose Fonte'den geldi. Jose Fonte'ye asisti yapan isim ise Yusuf Yazıcı oldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maça yedek kulübesinde başladı ve 77. dakikada Jonathan Bamba'nın yerine oyuna dahil oldu. Yusuf Yazıcı, ilk asistini Toulouse deplasmanında yaptı. Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından Toulouse puanını 12'ye yükseltti. Lille ise 15 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Toulouse, Rennes'e konuk olacak. Lille, Bordeaux'u ağırlayacak.