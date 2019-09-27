Kasper Dolberg'in saatini takım arkadaşı çalmış

Fransa futbolu hırsızlık skandalı ile çalkalanıyor. Ligue 1 takımlarından Nice'in sezon başında Ajax'tan tranfer ettiği Kasper Dolberg'in 70 bin Euro değerindeki saati geçtiğimiz günlerde soyunma odasından çalınmıştı. Oyuncunun şikayeti sonrası soruşturma yürüten polis, hırsıza ulaştı.

L'Equipe'te yer alan habere göre hırsız, oyuncunun 18 yaşındaki takım arkadaşı Lamine Diaby-Fadiga çıktı. Suçunu itiraf ettiği ve Dolberg'den özür dilediği ifade edilen genç oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Diaby-Fadiga'nın ayrıca saati sattığı ve Dolberg'e parasını ödeyeceği bildirildi.

Fransa doğumlu 18 yaşındaki Diaby-Fadiga, Nice'in altyapısında futbola başladı. Genç futbolcu bu sezon 7 maçta görev aldı.