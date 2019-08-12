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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Monaco'da!

Henry Onyekuru Monaco'da!

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu , temsilcisi Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 'da forma giyen Onyekuru, 44 maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'nun yeni takımı belli oldu. Bonservisi İngiliz ekibi Everton'da olan Onyekuru, 'nın Monaco takıına transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fransız basınına göre genç futbolcu için Everton'a 15 milyon Euro verileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile başarılı bir dönem geçiren Nijeryalı futbolcu, 44 resmi müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 da asist yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda ve şampiyonluğu yaşadı
Onyekuru kariyerinde daha öncede Aspire, Eupen ve Anderlecht formaları giydi.

  1. 12.08.2019
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