PSG 3 puanı 3 golle aldı
Fransa liginde son 7 yılın 6'sında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, yeni sezonun ilk haftasında oynadığı Nimes maçını 3-0 kazandı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Nimes'i 3-0 yendi.
Ligin açılış haftası, son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain ile Nimes arasındaki karşılaşmayla sona erdi.
PSG, seyircisi önünde oynadığı mücadeleyi, Cavani'nin 24 (penaltıdan), Mbappe'nin 57 ve Di Maria'nın 69. dakikada attığı gollerle 3-0 kazandı.
İlk maçlarını 3-0 kazanan Olympique Lyon ve PSG, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
- 12.08.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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