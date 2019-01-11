Fabregas Monaco'da
11 Ocak 2019, Cuma
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Fabregas Monaco'da

Fabregas Monaco'da

Fransa temsilcisi Monaco, 'de forma giyen yıldız futbolcu Fabregas ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, 'de forma giyen yıldız oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2014 yılından bu yana Chelsea forması giyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Monaco, İspanyol futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. Bunun yerine, futbolcunun göstereceği performansa bağlı olarak ek ödemeler yapacak.

'de Chelsea'nin yanı sıra Arsenal'de de forma giyen orta saha oyuncusu Fabregas, iki takımda çıktığı toplam 504 karşılaşmada 81 gol attı. Bu süreçte İspanyol futbolcu, ikişer lig ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  1. 12.1.2019 00:24
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