Monaco'dan savunmaya takviye
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Naldo, 2005 yılından bu yana Almanya'nın Werder Bremen, Wolfsburg ve Schalke 04 takımlarında forma giydi.
Teknik direktörlüğünü Thierry Henry'nin yaptığı Monaco, ligde 13 puanla 19. sırada yer alıyor.
- 3.1.2019 22:23
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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