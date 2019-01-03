Monaco'dan savunmaya takviye
03 Ocak 2019, Perşembe
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'dan savunmaya takviye

Monaco'dan savunmaya takviye

(Ligue 1) takımlarından , Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Naldo, 2005 yılından bu yana Almanya'nın , Wolfsburg ve Schalke 04 takımlarında forma giydi.

Teknik direktörlüğünü 'nin yaptığı , ligde 13 puanla 19. sırada yer alıyor.



  1. 3.1.2019 22:23
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