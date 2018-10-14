Monaco'da Thierry Henry dönemi
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, Thierry Henry'nin yuvaya döndüğünü açıkladı!
BELÇİKA'DA YARDIMCI ANTRENÖRDÜThierry Henry, son olarak Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.
Monaco anlaşmayı böyle duyurdu
- 13.10.2018 12:02
- Güncelleme: 14.10.2018 01:17
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Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"
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Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
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Mustafa Berkayın Caner’in eşine yakınlığı delikanlılığa sığmaz.
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Sinan 2000 den sonra şüpheli transferler bu durum patladı BJK de uydu bu işler takımlar başarı varken yapıldı.
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