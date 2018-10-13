Monaco'da Thierry Henry dönemi
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, Thierry Henry'nin yuvaya döndüğünü açıkladı!
BELÇİKA'DA YARDIMCI ANTRENÖRDÜThierry Henry, son olarak Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.
Monaco anlaşmayı böyle duyurdu
- 13.10.2018 12:02
- Güncelleme: 13.10.2018 13:21
-
Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
-
34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
-
Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
Monaco'da Thierry Henry dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.