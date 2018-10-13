Monaco'da Thierry Henry dönemi – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Monaco'da dönemi

    Monaco'da Thierry Henry dönemi

    Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, 'nin yuvaya döndüğünü açıkladı!

    Ligue 1 ekibi Monaco, teknik direktörlüğe 'nin getirildiğini duyurdu. Futbolculuk kariyerine Monaco'da başlayan Thierry Henry, yuvasına teknik direktör olarak döndü.

    BELÇİKA'DA YARDIMCI ANTRENÖRDÜ

    Thierry Henry, son olarak Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

    Monaco anlaşmayı böyle duyurdu

    1. 13.10.2018 12:02
    2. Güncelleme: 13.10.2018 13:21
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