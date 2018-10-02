Nantes'ta Vahid Halilhodzic dönemi – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Nantes'ta Vahid Halilhodzic dönemi

    Nantes'ta Vahid Halilhodzic dönemi

    (Ligue 1) ekibi Nantes'ta teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vahid Halilhodzic getirildi.

    Nantes Kulübü, Portekizli Miguel Cardoso'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 66 yaşındaki teknik adam Halilhodzic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

    Futbolculuk döneminde formasını giydiği Nantes'a 32 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Halilhodzic, kulüp bazında 'de , Fransa'da Lille, Rennes, Saint-Germain, Hırvatistan'da , milli takımlarda ise Fildişi Sahili, Cezayir ve son olarak 'da görev aldı.

    Ligue 1'de 8 haftada 6 puan toplayan Nantes, 19. sırada yer alıyor.

    1. 2.10.2018 18:23
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