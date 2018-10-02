Nantes'ta Vahid Halilhodzic dönemi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ta teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vahid Halilhodzic getirildi.
Nantes Kulübü, Portekizli Miguel Cardoso'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 66 yaşındaki teknik adam Halilhodzic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde formasını giydiği Nantes'a 32 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Halilhodzic, kulüp bazında Türkiye'de Trabzonspor, Fransa'da Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb, milli takımlarda ise Fildişi Sahili, Cezayir ve son olarak Japonya'da görev aldı.
Ligue 1'de 8 haftada 6 puan toplayan Nantes, 19. sırada yer alıyor.
- 2.10.2018 18:23
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Frey'in menajerinden Erzurumspor açıklaması!
Toplam 2
Yorum
sinan bu topçuyu alıp kulube getiren comalli değil mi baş sorumluda odur.transferler fb kalitesinde olmadığını herkes gördü
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Fenerbahçe'den Cocu paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
kanarya bizi bitirdin be
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Frey'in menajerinden Erzurumspor açıklaması!
Toplam 2
Yorum
fbli ali koç sende kaan varsa istifa edersin yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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