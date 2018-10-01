Mbappe’ye dev teklif! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Mbappe’ye dev teklif!

    Mbappe’ye dev teklif!
    Paris-Saint Germain'in Fransız yıldızı , 'yi peşine taktı. İngiliz , City'nin 20'lik genç star için 225 milyon euro'yu gözden çıkardığını iddia etti. Teknik patron 'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bu transferin gerçekleşmesini istediği bildirildi.
    1. 1.10.2018
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