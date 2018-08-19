PSG, yıldızlarıyla güldü
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), ikinci hafta mücadelesinde konuk olduğu Guingamp'ı 3-1 yendi.
Sahasında PSG'yi ağırlayan Guingamp, 20. dakikada Nolan Roux'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 53. dakikadaki penaltı golüyle skora dengeyi getiren PSG, 82 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Sezona ikide iki yaparak başlayan PSG, gelecek hafta Angers ile karşılaşacak.
- 18.8.2018 20:53
- Güncelleme: 19.8.2018 01:54
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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