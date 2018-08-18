PSG, yıldızlarıyla kazandı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , yıldızlarıyla kazandı

    PSG, yıldızlarıyla kazandı

    (Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), ikinci hafta mücadelesinde konuk olduğu Guingamp'ı 3-1 yendi.

    Sahasında 'yi ağırlayan Guingamp, 20. dakikada Nolan Roux'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    Brezilyalı yıldızı 'ın 53. dakikadaki penaltı golüyle skora dengeyi getiren PSG, 82 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Sezona ikide iki yaparak başlayan PSG, gelecek hafta Angers ile karşılaşacak.

    1. 18.8.2018 20:53
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