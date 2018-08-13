Kimpembe, 2023'e kadar PSG'de
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini uzattı.
PSG Kulübü, Fransız futbolcu Kimpembe'nin 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği PSG'de 2014'te A takıma yükselen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla 38 maçta görev yaptı.
Kulübünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kimpembe, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.
- 13.8.2018 21:35
- Güncelleme: 13.8.2018 21:55
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
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Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
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Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
Kimpembe, 2023'e kadar PSG'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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