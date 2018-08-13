Kimpembe, 2023'e kadar PSG'de – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Kimpembe, 2023'e kadar 'de

    Kimpembe, 2023'e kadar PSG'de

    'nin (Ligue 1) son şampiyonu Saint-Germain (), savunma oyuncusu Presnel Kimpembe'nin sözleşmesini uzattı.

    Kulübü, Fransız futbolcu Kimpembe'nin 2021'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    Altyapısından yetiştiği PSG'de 2014'te A takıma yükselen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla 38 maçta görev yaptı.

    Kulübünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kimpembe, 2018 'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa 'nın kadrosunda da yer almıştı.

    1. 13.8.2018 21:35
    2. Güncelleme: 13.8.2018 21:55
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