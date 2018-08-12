PSG, Kehrer'i transfer etti – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    , Kehrer'i etti

    PSG, Kehrer'i transfer etti

    'nın Saint-Germain () takımı, 'nın 04 ekibinden genç savunma oyuncusu 'i renklerine bağladı.

    04 Kulübü, 21 yaşındaki Alman stoper Kehrer'in transferi konusunda ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

    Kulüp, transferin mali detaylarını açıklamazken, basını, PSG'nin Kehrer için Schalke 04'e 37 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

    Almanya 'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve Schalke 04'ün altyapısından yetişen Kehrer, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 3 gol attı.

    1. 12.8.2018 18:21
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