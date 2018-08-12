Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, Almanya'nın Schalke 04 ekibinden genç savunma oyuncusu Thilo Kehrer'i renklerine bağladı.
Schalke 04 Kulübü, 21 yaşındaki Alman stoper Kehrer'in transferi konusunda PSG ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüp, transferin mali detaylarını açıklamazken, Almanya basını, PSG'nin Kehrer için Schalke 04'e 37 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve Schalke 04'ün altyapısından yetişen Kehrer, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 3 gol attı.
- 12.8.2018 18:21
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
PSG, Kehrer'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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