Zeki Çelik'li Lille ilk maçında güldü – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'li ilk maçında güldü

    <a href="/index/zeki-celik?id=438b372d-bdfe-46a1-a39f-a7da608cb078" class="" rel="tag">Zeki Çelik</a>'li <a href="/index/lille?id=fb1ae0be-e85e-4197-b3a9-8bffd568f2ab" class="" rel="tag">Lille</a> ilk maçında güldü

    1'de 2018-2019 sezonu ilk hafta mücadelesinde milli oyuncu 'in formasını terlettiği , kendi sahasında Rennes'i 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

    1'de 2018-2019 sezonu ilk hafta mücadelesinde milli oyuncu 'in formasını terlettiği , kendi sahasında Rennes'i 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

    Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibinden Clement Grenier 43'üncü dakikada gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 45'inci dakikada , Lebo Mothiba ile bu gole yanıt verirken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    54'üncü dakikada Nicolas ile öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, 68'inci dakikada Jonathan Bamba ile farkı 2'ye çıkarttı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Milli oyuncu mücadeleye Lille formasıyla ilk 11'de başlarken, 86'ncı dakikada yerini Edgar Ie'ye bıraktı.

    1. 11.8.2018 22:59
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