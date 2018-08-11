Zeki Çelik'li Lille ilk maçında güldü
Fransa Lig 1'de 2018-2019 sezonu ilk hafta mücadelesinde milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını terlettiği LOSC Lille, kendi sahasında Rennes'i 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Fransa Lig 1'de 2018-2019 sezonu ilk hafta mücadelesinde milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını terlettiği LOSC Lille, kendi sahasında Rennes'i 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibinden Clement Grenier 43'üncü dakikada gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 45'inci dakikada Lille, Lebo Mothiba ile bu gole yanıt verirken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
54'üncü dakikada Nicolas Pepe ile öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, 68'inci dakikada Jonathan Bamba ile farkı 2'ye çıkarttı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Milli oyuncu Zeki Çelik mücadeleye Lille formasıyla ilk 11'de başlarken, 86'ncı dakikada yerini Edgar Ie'ye bıraktı.
- 11.8.2018 22:59
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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